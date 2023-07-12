Balon satarak 5 yılda Türkiye'yi gezdi

Emekli Eczacı Teknisyeni olan ve hayatını gezmeye ve çocuklara eğlendirmeye adayan Nurettin Taşdelen, 5 yılda balon satarak Türkiye turu yaptı.

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  • 12.07.2023 11:25
  • Güncelleme: 12.07.2023 11:25
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Balon satarak 5 yılda Türkiye'yi gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Emekli Eczacı Teknisyeni olan ve hayatını gezmeye ve çocuklara eğlendirmeye adayan Nurettin Taşdelen, 5 yılda balon satarak Türkiye turu yaptı.

Kırşehir’e UNESCO Müzik festivali için gelen baloncu çocukların da ilgi odağı oldu. Emekli olduktan sonra aile ekonomisine katkı sunmak için balon satmaya başlayan Nurettin Taşdelen, farklı kültürleri de tanıyarak Türkiye turu yapıyor. Taşdelen, gittiği illerde tarihi güzellikler kadar her ilinde insanlarını tanıma fırsatı yakaladığını söyledi.

5 yıldır balon satarak Türkiye’yi geziyor

Aile ekonomisine katkı sunmak için balon satışa yaparak ülkeyi gezmeye başladığını aktaran Taşdelen açıklamasında, "Beş yılda 81 ili gezdim. Yurdumuzun güzelliğini ve büyüklüğünü de gezilerimde gördüm. Yaz sezonları sahil kenarlarına ailemle gidiyorum. 30 Yıl çalıştım. Türkiye geneli festival, fuar alanlarını geziyorum. Onlarla birlikte bende eğleniyorum" dedi.

Çocukların ilgisi kadar baloncu amca büyüklerinde ilgisiyle karşılaştığı Kırşehir’de UNESCO Müzik festivali sonuna dek kalacak.

İHA

Kayseri Gündem
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