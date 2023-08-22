Baltalı hırsız önce fotokapana, ardından jandarmaya yakalandı

Kayseri'de ellerindeki baltayla kablo çalan baba ve kızı, jandarma ekiplerinin yerleştirdiği fotokapan ile tespit edilerek yakalandı.

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  • 22.08.2023 15:04
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:41
Baltalı hırsız önce fotokapana, ardından jandarmaya yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ellerindeki baltayla kablo çalan baba ve kızı, jandarma ekiplerinin yerleştirdiği fotokapan ile tespit edilerek yakalandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı, Yeşilyurt, Bağpınar, Akçatepe, Beydeğirmeni, Kemer ve Tatılı Mahallelerinde yaşanan 11 farklı haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Kablo hırsızlığının yaşandığı bölgelere fotokapan kuran ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların 58 AE 806 araç ile gelen M.G. (42) ve kızı S.G. (22) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, baba ve kızını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.G. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, baba ve kızının kamera olmayan yerlerde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilirken, meydana gelen 11 farklı olayın faili olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Suçu babasına attı

Ayrıca, elinde balta ve kabloyla yürüdüğü görüntüsü de fotokapana yansıyan S.G.’nin ifadesinde, kendisinin hırsızlık yapmayarak araçta beklediğini, kabloları babasının çaldığını söylediği belirtildi.

Tutuklandılar

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan baba M.G. ve kızı S.G., cezaevine gönderildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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