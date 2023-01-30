Baltalık: 'Mutabakat metnini belediyelerinizde uyguladınız mı'

6'lı masanın ortak politikalar mutabakat metnini açıklamasının ardından konuşan Memleket Partisi Kırşehir il başkanı Gülay Baltalık, hazırlanan metin ile vatandaşın oyalandıgını söyledi.

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  • 30.01.2023 14:47
  • Güncelleme: 30.01.2023 14:47
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Baltalık: 'Mutabakat metnini belediyelerinizde uyguladınız mı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6’lı masanın ortak politikalar mutabakat metnini açıklamasının ardından konuşan Memleket Partisi Kırşehir il başkanı Gülay Baltalık, hazırlanan metin ile vatandaşın oyalandıgını söyledi.

Baltalık, "Vatandaş, ekonomik kriz derinliğinde boğulurken gençlerimizin umudu Avrupa ülkeleri olmuşken mülteci cennetine dönen yurdumuzda hala altı benzemezin mutabakat metni iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir" dedi.

"Metin belediyelerde uygulandı mı?"

Hazırlanan ortak mutabakat metninin millet ittifakı ortaklığı tarafından yönetilen belediyelerde uygulanıp uygulanmadığını soran İl Başkanı Baltalık, "Seçmenin önünde 20 yıllık AK Parti iktidarı ve sizin yönetemediğiniz belediyeler var. Ortaklığın yaşanmış halini altı lider Kırşehir’de görebilir. Hani üretiyor, halkı yardıma muhtaç halden çıkarıp onların refaha ulaşmasını sağlıyordunuz? Hani sizin seçilmiş belediye başkanlarınız liyakat düzeni kuruyordu?" diye sordu.

Son 1 yıldır yaşanan sıkıntılar ve çözümü konuşmak yerine belediye başkanlarını kamuoyuna adaymış gibi pompalayıp halka çelme takma derdi güden siyasetçilerin mutabakat ile de bir yere varmayacaklarını aktaran Baltalık, "Genel Başkanımız Muharrem İnce’nin dediği gibi ’Bu iktidar yorgun, Erdoğan yorgun gitmeli. Karşıda ise altılı masa var. Onlar da gelmemeli, ürküyorum ve tedirginlik ile izliyorum’ sözlerini kamuoyuna hatırlatıyoruz. Memleket Partisinin önünü kesmeye çalışan güruhlar seçim sonuçlarını da hayretle izleyecekler. Biz; dürüst, denetlenebilir ve dijital devlet anlayışı isterken aynı zamanda planlı demokratik ekonomi modeli ile de refah ortamını halkımıza sunmak istiyoruz. Şeffaf, kurallı ve hesap verilebilirlik ilkelerini gözeten bir yapı kuracağız" dedi.

İHA

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