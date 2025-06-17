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- Baltayla yengesinin ölümüne sebep olan 78 yaşındaki sanığın cezası 24 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse çıktı
Baltayla yengesinin ölümüne sebep olan 78 yaşındaki sanığın cezası 24 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse çıktı
Kayseri'de kavga ettiği yengesinin balta ile ölümüne sebep olan A.R.T. (78) 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 14 Kasım 2022 saat 10:25’de Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Sokak’ta meydana geldi. A.R.T., ağabeyi A.T. ile eşi F.T.’nin yaşadığı müstakil eve geldi. A.R.T. ile yengesi F.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında A.R.T., eline geçirdiği balta ile yengesini başından yaraladı.
Olaya tanık olan ağabey A.T.’de kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, A.T. ile eşi F.T. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi A.R.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. A.R.T. hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. 27 Temmuz 2023 tarihindeki karar duruşmasında sanık A.R.T. önce ‘kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet daha sonra ‘tahrik’ indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY DOSYAYI YENİDEN GÖNDERDİ
Dosya Yargıtay’dan döndü. Yerel mahkemede yapılan yargılama sonucu A.R.T.’nin cezasında indirim uygulanmadı. Sanığın cezası ‘ağırlaştırılmış müebbet hapise çevrilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.