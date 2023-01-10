Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Talas ilçesinde banyoda düşerek düşerek ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Park Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Mustafa Necip Ş.’nin (72) banyoda düştüğünü fark eden eşi durumu ihbar etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptığı müdahale, düştükten sonra kafasını çarpan talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri de evde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Mustafa Necip Ş.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.