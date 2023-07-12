Baraj içinde ceset bulundu

Olay, Yamula Barajı'nda meydana geldi.

Bir kişinin baraj içerisinde cansız bedeni gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunan ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarmanın başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor. Adamın ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.