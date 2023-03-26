Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı

Kayseri'de Yamula Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyde bulunan evler de gün yüzüne çıktı.

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  • 26.03.2023 11:36
  • Güncelleme: 26.03.2023 12:21
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Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Yamula Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyde bulunan evler de gün yüzüne çıktı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Taşhan Köyü, Yamula Barajı’nda suların çekilmesinin ardından gün yüzüne çıktı. Köyde bulunan eski evlerin çıkması, barajdaki su seviyesinin ne kadar düştüğünü de gözler önüne serdi.

Diğer yandan su seviyesinin düşmesiyle birlikte sular altında kalan 2 elektrik direği de ortaya çıkarken, köy de dronla görüntülendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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