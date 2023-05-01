Baraj maçını kazanan Develigücü BAL’da kaldı

Bu sezon Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor ve Hacılar Erciyesspor ile Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Develi Belediye Süper Amatör Küme Şampiyonu Atletikspor ile baraj maçı oynadı. AtatürkSpor Kompleksi Yan Saha’da oynanan müsabakanın 26’ncı dakikasında Develi ekibi Abdulkadir ile öne geçti. Develigücü’nden Cihan ilk yarının son dakikalarında penaltı kaçırdı. İkinci yarıya 1-0 geride giren Atletikspor oyuna ortak oldu. Develigücü ikinci yarıda pozisyon bulmakta zorlandı. Maçın 71’inci dakikasında Atletikspor’dan Yusuf skoru dengeledi. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Hakem 5 dakika uzatma verdi. Develigücü uzatma dakikalarında Ersin ile tekrar öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve Develigücü baraj maçını kazanarak gelecek sezon da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye devam edecek.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Bedirhan Efe Akdoğan, Ayberk Yalçınkaya, Taner Kıtmır, 4. Hakem: Muhammed Abbas Onay

DEVELİGÜCÜ: Hamza Şavşet, Yakupcan Yazgan, Emre Şener, Recep Coşkun(Dk.36 Turgay), Semih Bağcı, Yusuf Tosun, Cihan Tan, Hakan Çıtak, Talha Reşat Bulut (Dk.59 Emre Özden), Burak Can Kalender, Abdullah Dilekçi

ATLETİKSPOR: Muhammet Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Abdülsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Doğukan Kılıç(Dk.46 Buğrahan), Yusuf Karamollaoğlu, Furkan Batar, Anıl Çalış, Salih Önder (Dk.46 Resul Yıldırım)

GOLLER: Dk.26 Abdulkadir Dilekçi, Dk.90+2 Emre Özden (Develigücü) Dk.71 Yusuf Karamollaoğlu (Atletikspor)

KIRMIZI KART: Dk.70 Mustafa Alan (yedekten)(Develigücü)

KAÇAN PENALTI: Dk.45+1 Cihan Tan (Develigücü)