Barajlar kuruyunca suya ihtiyaç duyan bitkilerin ekimine kısıtlama getirildi

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklık nedeniyle Sivas'ta suya ihtiyaç duyan bitkilerinin ekimine kısıtlama getirildiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 08.01.2023 11:08
  • Güncelleme: 08.01.2023 11:08
  • 27
Barajlar kuruyunca suya ihtiyaç duyan bitkilerin ekimine kısıtlama getirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklık nedeniyle Sivas’ta suya ihtiyaç duyan bitkilerinin ekimine kısıtlama getirildiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık etkisini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Yağışların azalması ve iklim değişiklikleri çiftçileri de menfi yönde etkiliyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte yağmayan kar, çiftçiyi kara kara düşündürürken yetkililer konuyla ilgili önlemler almak zorunda kaldı. Barajlardaki su seviyelerinin düşmesinden dolayı Sivas’ta 2023 yılında, üretiminde bol suya ihtiyaç duyan şeker pancarı, yem bitkileri ve patates gibi ürünlerin ekimine kısıtlama getirildi.

Barajlardaki ortalama su seviyesinin yüzde 18’e düştüğünü belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Şu anda barajların doluluk oranı da yüzde 18 seviyelerine düşmüş durumda. Bizim aldığımız kararlarda da önümüzdeki bahar aylarında çiftçilerimize bazı yem bitkileri, şeker pancarı ve patates sulardan dolayı ektirilmeyecek. Her durumda karamsar olmamak lazım ama bizim bu olumsuzluklara karşı tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bilim Kurulunun, Tarım Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı nezdinde tüm paydaşların bir araya gelerek çiftçimizin buna hazırlanması gerekiyor. Dikkat ederseniz her sene kuraklık katlana katlanarak artıyor, kar yağışı azalıyor ”dedi.

“Hala bahar havası yaşıyoruz”

Çetindağ, Ocak ayında bahar havası yaşandığını söyleyerek, “2023’ e girdiğimiz bu aylarda hiç kar yağışı olmadı, hala bahar havası yaşıyoruz. Bu durum hayra alamet değil ama cenabı Allah’tan ümidimizi kesmeyeceğiz. Bizim çiftçimizi, torunlarımızı kuraklığa göre hazırlamamız lazım. Bunu yapmakta Tarım Bakanlığımıza düşüyor. Tarım Bakanlığımız tüm bilim adamlarını bir araya getirip, çiftçimize eğitim ve alt yapısının nasıl kurulacağı hakkında bilgiler vermeli, kuraklığa dayanıklı bitkileri yetiştirmeye yönelik eğitimler vermelidir” diye konuştu.

Üretimde kısıtlamaya gidiliyor

Çetindağ, su sıkıntısı çeken barajların çevrelerinde, suya ihtiyaç duyan bitkilerin ekimlerine kısıtlama getirileceğini açıklayarak, “Biz şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Bazı barajlarımızda hiç su bulunmuyor. Şu anda şeker pancarı, yem bitkileri ve patates gibi suya çok ihtiyaç duyan bitkilerin şuan için ekilmemesi için karar alındı. Ama baharda yağmur yağıp barajlar dolarsa bu bitkiler ekilebilecek. Ama şu anda şeker pancarı, yem bitkileri ve patates ekimi olmayacak. Bu konu ile ilgili çiftçilerimizi tedbir alınması konusunda bilgilendirdik çünkü ister istemez kısıtlanmaya gidilecek. Bu durum Sivas’ın tamamı için değil belli bölgeleri için geçerli o bölgelerde kısıtlama olacak. Bazı bölgelerimizde barajlarımızda sularımız var. Bu barajların olduğu yerlerde ekimlerimiz devam edecek. Ama bazı barajlarımızda hiç su bulunmuyor. Bu konu ile ilgili çiftçilerimizi bir ay önce barajların doluluk oranı ile ilgili uyardık. Alternatif olarak arpa gibi ürünlere yönlendiriyoruz. Bahar ayında yağmur yağar barajlar dolarsa bu kısıtlamalar kaldırılacak” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi 228 Ton Kıyafet Atığını Geri Dönüşüme Kazandırdı

Kocasinan Belediyesi 228 Ton Kıyafet Atığını Geri Dönüşüme Kazandırdı

Enerji Tasarrufuna 1 Milyar TL'lik Katkı

Enerji Tasarrufuna 1 Milyar TL'lik Katkı

Dursun: 'Kızılırmak havzasında günümüzde olmayan türlerin varlığını görüyoruz'

Dursun: 'Kızılırmak havzasında günümüzde olmayan türlerin varlığını görüyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni 55. Sayısı 'Dijital' yayında

Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni 55. Sayısı 'Dijital' yayında

Başkan Büyükkılıç 7. Evlilik Akademisi Sertifika Töreni'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç 7. Evlilik Akademisi Sertifika Töreni'ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den OSB'ye istişare ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den OSB'ye istişare ziyareti

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin SMA'lı minikleri için son 22 milyon lira

Kayseri’nin SMA’lı minikleri için son 22 milyon lira

Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç Erciyes Kayak Okulunu Ziyaret Etti

DAHA FAZLA
Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı

Doğuştan engelli kedi 'Şeker' Engelsiz Yaşam Merkezi'nin neşesi oldu

Doğuştan engelli kedi ‘Şeker’ Engelsiz Yaşam Merkezi’nin neşesi oldu

Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu

Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu