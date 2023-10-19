Barbaros Mahalle Muhtarı Karakaya: 'Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarıdır'

Kayseri’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya; "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarıdır” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa muhtarlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından muhtarlar, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Programda bir konuşma yapan Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, “Muhtarlık toplumumuzun tarihi ve geleneksel niteliklerini içeren, öz kültüründen doğan bir kurumdur. Aynı zamanda söz sahibi, seçilmiş, eren ve ihtiyar anlamını da taşımaktadır. Siyasi partiler demokrasimizin nasıl vazgeçilmez bir unsuruysa ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi muhtarlarımızda demokrasinin temel taşlarıdır. Muhtarlık müessesesi 190 yıllık tarihe sahip, ülkemizin en köklü kuruluşlarındandır. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlı’dan cumhuriyetimize taşınan önemli bir yönetim birimidir. Muhtarlar ve muhtarlık müessesesinin daha iyi bir noktaya gelmesi için biz muhtarlara çok görev düşüyor. Muhtarlar olarak, bizleri bu aşamaya getiren değerlerin artarak devamı, muhtarlık müessesesinin hem kamu hem de milletin odağı olma noktasında misyonunda saklı olup, bu misyonun sürekliliği açısından milletimizin içerisinde daha fazla olmamız gerekmektedir. Bunun yanı sıra kamuya ve vatandaşa daha fazla yardımcı olmalı, daha çok çalışmalı, birlikte hareket etmeli ve karar kabiliyetimizi artırmalıyız” şeklinde konuştu.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.