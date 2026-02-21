Bardakçı Vakfı'ndan Ramazan'da Gönül Sofrası

Vakıf Başkan Yardımcısı Ömer Beydüz, Bünyan’daki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Paylaşmayı, dayanışmayı ve insan onurunu esas alan bir anlayışla çalışıyoruz. Bu yolculukta bizlere destek olan Belediye Başkanımız Selahattin Metin Bey’e, muhtarımız Mehmet Bey’e ve tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Yardım paketlerinde un, sıvı yağ, şeker, çay, tahin ve zeytin gibi temel gıda ürünleri yer aldı.

Yardımın Kapsamı Genişledi

Vakfın bu yılki yardım ağı, sadece Bünyan’la sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde engelli vatandaşlara ücretsiz akülü tekerlekli sandalye dağıtımı, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar da devam etti.

Teşekkür ve Vefa

Konuşmasında vakfın kurucu değerlerine de vurgu yapan Beydüz, “Rahmetli Nihat Kaynar amcamızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun başlattığı bu anlamlı hareketi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vakfımıza maddi ve manevi katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen, yapılan yardımları kendi imkânlarıyla karşılayan başta Vakıf Başkanımız Ali Kaynar olmak üzere Bekir Kaynar ve Rabiya Kaynar Hanımefendiye özellikle teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.