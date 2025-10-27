Bardakçı Vakfı'ndan Üniversite Öğrencilerine Umut Desteği

Vakıf Başkan Yardımcısı Ömer Beydüz, vakfın kurucuları Ali Kaynar, Bekir Kaynar ve Rabiye Kaynar Hanımefendi'nin katkılarıyla, özellikle anne-babasını kaybetmiş, engelli ya da maddi zorluklar içinde olan öğrencilerin yanı sıra, başarılı bir şekilde eğitimine devam eden yüzlerce öğrenciye burs desteği sağladıklarını belirtti. Beydüz, vakfın imkanları doğrultusunda bu desteklerin, birçok öğrencinin eğitim hayatında önemli bir fark yarattığını vurguladı.