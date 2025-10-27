Bardakçı Vakfı'ndan Üniversite Öğrencilerine Umut Desteği

  • Haberler
Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteğini sürdürerek, ihtiyaç sahibi gençlere umut olmaya devam ediyor.

Vakıf Başkan Yardımcısı Ömer Beydüz, vakfın kurucuları Ali Kaynar, Bekir Kaynar ve Rabiye Kaynar Hanımefendi'nin katkılarıyla, özellikle anne-babasını kaybetmiş, engelli ya da maddi zorluklar içinde olan öğrencilerin yanı sıra, başarılı bir şekilde eğitimine devam eden yüzlerce öğrenciye burs desteği sağladıklarını belirtti. Beydüz, vakfın imkanları doğrultusunda bu desteklerin, birçok öğrencinin eğitim hayatında önemli bir fark yarattığını vurguladı.

