Bardakçı Vakfı’ndan yüzlerce aileye Ramazan iaşesi

Bardakçı Vakfı; AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca tespit edilen depremzede ve bir kısım muhtarlıkların yönlendirdiği ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulunmaktadır.

Bu yılki Ramazan ayında, Kayseri merkez ve Talas Yenidoğan mahallesi muhtarlıkları aracılığıyla bir kısım yardıma muhtaç ailelere iaşe paketleri ulaştırılmaya başlanmıştır.

Aynı zamanda Tuzhisar Mahallesindeki Ramazan iaşesi yardım organizasyonunda hazır bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Tuzhisar Köyü Muhtarı Dursun Köse’yle beraber yardımları vatandaşlara ulaştıran Vakıf Başkan Yardımcısı Ömer Beydüz, vakfın Onursal Başkanı rahmetli Nihat Kaynar beyefendiyi hayırla yadedip, bu yardımların dağıtılmasında katkılarını esirgemeyen Vakıf Başkanımız Ali Kaynar Beye, Bekir Kaynar Beye ve Rabiye Kaynar Hanımefendiye maddi, manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirterek, Vakfın Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine burs vermek, ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunmak gibi birçok faaliyette bulunduklarını ifade etti.



YARDIM KOLİLERİNDE NE VAR?

Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın temel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırladığı yardım kolilerinde bulunan gıda ürünleri şunlar: "25 kg un, 10 kg sıvı yağ, 5 kg şeker, 1,5 kg tahin, 1 kg çay, 1 kg zeytin” bulunmaktadır.

Yardımlar bir plan çerçevesinde daha önceden mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yüzlerce depremzede ve yardıma muhtaç ailelerin adreslerine ulaşan vakıf yetkililerimiz ve gönüllülerimiz ihtiyaç sahiplerinin imza ve kimlik bilgilerini alarak yardımları bizzat teslim etmiştir.

Bardakçı Vakfı kısa sürede yüzlerce ihtiyaç sahibi ailelere ve depremzede vatandaşlarımıza ulaşarak onların yanında olmaya devam etmektedir. Ayrıca başarılı ve maddi imkânsızlık içerisinde olan öğrencileri tespit ederek burs imkanında bulunmaktadır.

