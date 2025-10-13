Barışın Sahnesinde Bir Gösteri: Trump'ın Gazze Şovu Şarm El-Şeyh'te Sahnelendi

Terörle Anılan Güçler Barışın Temsilcisi Mi?

ABD’nin yıllardır bölgedeki çatışmalarda dolaylı ve doğrudan rol oynadığı bilinirken, Trump’ın Gazze Barış Anlaşması’nı bir “dostluk ve liderlik” gösterisine dönüştürmesi dikkat çekti. Katar Emiri’ne “inanılmaz bir lider”, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise “çok güçlü bir orduya sahip” diyerek övgüler yağdıran Trump, konuşmasında barıştan çok güç ve para vurgusu yaptı.

“Bu Ülkelerin Çok Parası Var”

Trump’ın “Bu ülkelerin çok fazla parası var” ve “Arkamızdaki ülke dünyanın en zenginlerinden biri” gibi ifadeleri, barışın insani yönünden ziyade ekonomik çıkarların ön planda tutulduğunu düşündürdü. Gazze’deki insani kriz yerine, liderlerin serveti ve askeri gücü konuşuldu.

Barış Belgesi mi, İmaj Yönetimi mi?

Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin imzaladığı belge, “niyet beyanı” olarak sunuldu. Ancak anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Trump’ın önerdiği Barış Kurulu ve Filistinli komite planı, bölge halkının taleplerinden çok dış güçlerin denetim mekanizması gibi görünüyor.

Sisi’ye Davet, Medyaya Teşekkür

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi Barış Kurulu’na davet ederken, medyaya da “saygılı ve adil davrandınız” diyerek teşekkür etti. Bu sözler, törendeki atmosferin bir diplomatik gösteri havasında geçtiğini pekiştirdi.

Barış mı, PR mı?

Şarm El-Şeyh’teki zirveye çok sayıda dünya lideri katıldı. Ancak Gazze halkı için umut olan bu toplantı, ABD’nin geçmişteki müdahaleleri ve Trump’ın söylemleriyle gölgelenmiş durumda. Barışın gerçek mimarları mı sahnedeydi, yoksa bu sadece bir küresel PR çalışması mıydı?