Baro Başkanı Köse, “Biz hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız”

Kayseri Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. İstiklal Marşının okunmasının ardından Kayseri Baro Başkanı Ali Köse Atatürk anıtına çelenk sunumu yaptı. Konuşmasına depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Başkan Köse, “6 Şubat 2023 günü deprem bölgesi olarak adlandırılan illerimizde ilk önce biz avukatlar ve Barolar vardık. Bu konuda Kayseri Baromuz çok hızlı bir dayanışma örneği ile o illere giden ilk Barolardan oldu. Güzel Türkiyemde avukat olmaktan, Kayseri Barosu üyesi olmaktan, sizlerin meslektaşı olmaktan büyük onur duydum. Evet, birlikte yıkıldık, beraber kalkacağız. Umudumuzu koruyup, adaleti arayacağız. Biz avukatlar yapacağız. Çünkü biz, yargı organı içerisindeki tek bağımsız kurucu unsuruz. Çünkü biz, hakkını arayan insanın yargıdaki tek bağımsız sesi ve nefesiyiz. Çünkü biz, hak arama hürriyetinin, insan haklarının, laik, sosyal hukuk devletinin, adaletin gerçekleşmesinin güvencesiyiz. Yaşadığımız büyük acı, deprem, deprem sonrasındaki geç koordinasyon ile ilgili olarak sorumluluğu olan herkesin ama herkesin hukuk ve adalet önünde hesap vermesi, gerçekleri ortaya çıkaracak etkili soruşturma ve yargılama yapılması konusunda sürecin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

‘YAMA ŞEKLİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HUKUK DÜZENİMİZE BÜYÜK HASAR VERMEKTEDİR’

Mesleğe yeni başlayan avukatların desteklenmesini söyleyen Başkan Köse, “Biz cübbesinde ilik olmayan, hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, masumiyet karinesi, kanun önünde eşitlik ilkelerinin, insan haklarının tarafıyız. Torba niteliğindeki ve ilgili Kanun metinlere yama şeklinde yapılan düzenlemeler hukuk düzenimize büyük hasar vermektedir. Mesleğimize yeni başlayan meslektaşlarımızın desteklenmesi, Baroları ile aidiyetleri üzerinden ve siyasi gösteriş yapmak suretiyle değil prim muafiyetlerinin genişletilmesi ve vergisel pozitif düzenlemeler gerçek anlamda yapılmalıdır. Her zaman ve her koşulda hak savunmasını gerçekleştiren, bağımsız yargının ve hukuk devletinin tarafı olan, umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.