Barsama'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesinde meydana geldi. İki katlı bir evde sebebi henüz bilinmeyen sebeple çıkan silahlı kavgada F.B., B.B. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan F.B. kurtarılamadı. Emniyet güçleri otomobil ile olay yerinden kaçan baba oğul H.K. ile V.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.