Baş dönmesi hastalığı vertigo: Günlük hayatı olumsuz etkiliyor

Milyonlarca insanın yaşadığı vertigo, halk arasında 'baş dönmesi hastalığı' olarak biliniyor. Uzmanlar, vertigonun tek başına bir hastalık değil, farklı nedenlerden kaynaklanan bir belirti olduğuna dikkat çekiyor.

Milyonlarca insanın yaşadığı vertigo, halk arasında “baş dönmesi hastalığı” olarak biliniyor. Uzmanlar, vertigonun tek başına bir hastalık değil, farklı nedenlerden kaynaklanan bir belirti olduğuna dikkat çekiyor. Kulağın denge sisteminde yaşanan sorunlardan beyin hastalıklarına kadar birçok etkenin vertigoya yol açabileceğini belirten doktorlar, özellikle aniden başlayan ve uzun süren baş dönmelerinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söylüyor. Vertigo belirtisi olan kişilerde sadece baş dönmesi değil; mide bulantısı, denge kaybı, terleme ve kulakta uğultu gibi belirtiler de gözlenebiliyor.

Peki hastalar nelere dikkat etmeli?

Baş dönmesi atağı sırasında ani hareketlerden kaçınılmalı. Araç kullanmak veya yüksek yerlerde bulunmak riskli olabilir. Düzenli uyku, stresten uzak durmak ve bol su içmek vertigo ataklarını azaltabilir.

