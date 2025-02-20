Başkan Güneş: “Üretmek, savunma sanayi kadar önemli”

Atlas Fuar tarafından 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri Tarım Fuarı OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Burada konuşan Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: “Tarım fuarını gezdim. Şuan gördüğüm kadarıyla iyi. Ama bugün yarının örneği değil. Yarın öğleden sonra çok büyük katılım bekliyoruz. Biraz daha organize olunabilir. Belediyelerimizin valiliğimizin paydaşların bir araya gelip taşın altına elini koyması lazım. Bu fuar sadece Kayseri Ziraat Odası’nın değil, Atlas Fuar’ın değil. Kayseri’ye mal olmuş bir fuar. Burada biz teknolojiyi yakalayacağız. Buraya gelen insanlar sadece gezmeye gelmiyor teknolojiye bakıyor. Maliyetler yüksek. Ama ürünler aynı fiyata satıldı. Bir araya gelsek, taleplerimizi iletiriz. Onlar da buna karşı bir önlem alırlar. Birbirimizi zincirleme takip etmek zorundayız. Yoksa üretemeyiz. Üretemezsek sıkıntı yaşarız. Üretmek, savunma sanayi kadar önemli” ifadelerini kullandı.