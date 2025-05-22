Başakpınar'a 7 Milyon Liralık Spor Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spor ve sporcu dostu proje ile yatırımlarını sürdürüyor. 6 yıllık sürede toplam 3 milyon 876 bin 94 sporsevere dokunan ve iki bini aşkın başarı madalyası elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerek spor altyapısına yönelik proje ve yatırımları gerekse sportif etkinlik ile uygulamaları sayesinde şehri, hem amatör hem de profesyonel anlamda spora doyuruyor.

Yedek Kulübesi ile Sağlık Kulübeleri de Yenilenecek

Söz konusu spor merkezinde, yedek kulübesi ile sağlık kulübeleri de yenilenirken, çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Başakpınar’a, Yaklaşık 7 Milyon TL’lik Spor Yatırımı

Talas Başakpınar Mahallesi’ndeki sportif gereksinimlere cevap veren Büyükşehir Belediyesi Başakpınar Spor Merkezi’nin sentetik çim saha ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, 500 metrekare alt zemine kırma taş dolgusu gerçekleştirerek, 8000 metrekarelik mevcut çim halıyı da sökerek yenisini serdi. Bu çerçevede Başakpınar Spor Merkezi’ne yapılacak yenileme çalışmaların maliyeti ise toplam 6 milyon 788 bin 799 TL olarak gerçekleşti.