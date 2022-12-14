Başakpınar Küçük Sanayi sitesi için imzalar atıldı

Talas Belediyesi’nin katkılarıyla Başakpınar Mahallesinde yapılacak olan küçük sanayi sitesi için hazırlanan protokole imzalar atıldı. Mevlâna Mahallesinde bulunan Şeffaf Oda’da gerçekleşen imza törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kooperatif Başkanı Halit Suvar ve Kooperatif Başkan Yardımcısı Yılmaz Çiftçi katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Yalçın, “Bugün attığımız imzalarla şehrimizin daha güzel ve düzenli hale gelmesi, esnafımızın rahatı için bir adım daha atmış olduk. Şehrimizdeki tüm mermerciler ve taş imalatçıları burada toplanacak. Hem esnafımıza hem de şehrimize hayırlı olsun” dedi.