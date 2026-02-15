Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu

Talas İlçesi Başakpınar Mahallesinde yoğun yağış sonrası etkili olan sel nedeniyle yollar ile bazı tarım arazileri zarar gördü.

Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu

Son günlerde yoğun yağış sonrası Kayseri’nin bir çok yerinde sel ve taşkın meydana geldi. Yahyalı ve Develi ilçelerinde meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından Talas’ın Başakpınar Mahallesinde de sel etkili oldu. Meydana gelen taşkın nedeniyle bir sokak kullanılamaz hale gelirken. Yol, suların çekilmesinin ardından yöre halkı tarafından video kaydına alındı. Yolda bulunan bir traktör yan yatarken bazı tarım arazilerinde de zarar meydana geldi.

