Başakpınar Merkez Camii restorasyonu tamam
Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinden Başakpınar'da iç mekan restorasyonu yapılan Başakpınar Merkez Camii'nde çalışmalar tamamlandı.
Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinden Başakpınar’da iç mekan restorasyonu yapılan Başakpınar Merkez Camii’nde çalışmalar tamamlandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tamamlanan çalışmaların ardından camide incelemelerde bulundu. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarının da katıldığı programda Başkan Yalçın, içinin baştan aşağı yenilendiği camideki restorasyon çalışmalarını dikkatle takip etti.
Başkan Yalçın, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı ve Başakpınar’daki temaslarına devam etti.