Başakpınar Spor Merkezi'nde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Yenileme çalışmaları, Kayseri Valiliği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi ve kısa süre içinde tamamlandı. Çim saha yenilemesi, yedek ve sağlık kulübelerinin imalatı, tente ve gölgeliklerin kurulumu, boya işleri ve tuvalet seramik yenileme gibi kapsamlı faaliyetler yapıldı.

Yapı Kontrol Şube Müdürü Mehmet Münevver, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Kullanılamaz hale gelen sahanın yenileme çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin talimatları doğrultusunda yapılmıştır” dedi. Münevver, 9 bin 500 metrekarelik FIFA standartlarında sentetik çim saha uygulamasının da hayata geçirildiğini belirtti.

Bu yatırım, Kayseri Valiliği’nin yüzde 50 finansman desteğiyle hayata geçirildi ve toplam maliyet 6 milyon 260 bin 932 TL olarak gerçekleşti. Yenilenen Başakpınar Spor Merkezi, hem spor camiasına hem de mahalle sakinlerine hizmet verecek şekilde hazırlandı.