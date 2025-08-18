Başakşehir FK - Kayserispor: 1-1

Sezonun ilk haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı ertelenen Kayserispor, bugün deplasmanda Başakşehir FK’ya konuk oldu. Ev sahibi takım maçın 41’inci dakikasında öne geçti. Soyunma odasına 1-0 geride giden Kayserispor Cardoso’nun ayağından bulduğu golle skoru dengeledi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk. 41 GOL… Brnic perdeyi açtı... Başakşehir'de sağdan ceza sahasına giren Shomurodov, orta açacak açıyı bulamayınca yanından savunma arkasına sarkan Onur Ergün'e havadan harika bir pas gönderdi. Son çizgiye inen Onur Ergün, arka alana doğru ortasını yaptı. Brnic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Dk. 68 GOL… Cardoso maça denge getirdi... Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan, penaltı noktasına ortasını yaptı. Topu kontrol eden Cardoso, vuruş açısı bulamayınca solundaki Opoku'ya pasını verdi. Opoku da açı bulamayınca yeniden Cardoso'yu topla buluşturdu. Cardoso bu kez ani bir dönüşle sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp sol köşeden ağlara gitti: 1-1

MAÇIN KİMLİĞİ:

STAD: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Kadir Sağlam, M.Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku (Dk.81 Ba), Onur Bulut, Onur Ergün (Dk.70 Berat), Deniz, Shomurodav (Dk.70 Ömer Faruk), Umut (Dk.70 Crespo), Brnic, Nuno Da Costa (Dk.81 Selke)

KAYSERİSPOR: Bilal, Carole, Hosseini, Denswil, Gökhan, Ackah(Dk. 72 Karimi), Jung (Dk. 63 Benes), Mendes (Dk.81 Dorukhan), Opoku(Dk. 81 Burak), Cardoso, Mane(Dk. 63 Ramazan)

GOLLER: Dk.41 Brnic (Başakşehir FK), Dk.68 Cordoso (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Jung (Başakşehir FK), Ba (Başakşehir FK)