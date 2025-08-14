Başakşehir – Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 2’nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Pazar günü Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mehmet Salim Mazlum ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Burak Olcar görevlendirildi. 17 Ağustos Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat saat 21ç30’da başlayacak.

Süper Ligin 2’inci hafta maç programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Galatasaray – Fatih Karagümrük: Ozan Ergün,

Kocaelispor – Samsunspor: Zorbay Küçük,

Alanyaspor – Rizespor: Atilla Karaoğlan,

Göztepe – Fenerbahçe: Yasin Kol,

Konyaspor – Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe,

Gençlerbirliği – Antalyaspor: Oğuzhan Aksu,

Beşiktaş – Eyüpspor: Halil Umut Meler,

Başakşehir – Kayserispor: Kadir Sağlem,

Kasımpaşa – Trabzonspor: Cihan Aydın