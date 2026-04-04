Başbuğ'un Vefat Yıl Dönümünde Mevlid Okundu: Aydınlar Ocağı Etkinliklerde Yerini Aldı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda, vatandaşlar ve teşkilat mensupları bir araya gelerek Başbuğ’u dualarla andı. Etkinlikler kapsamında fotoğraf sergisi gezildi, lokma tatlısı ikram edildi ve Bürüngüz Camii’nde Mevlid-i Şerif ile Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi ve Taş Medreseliler de etkinliklerde yer aldı. Aydınlar Ocağı Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Türkmen, günün anlamına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Başbuğumuzun Rabbine kavuştuğu günün yıl dönümünde, Ülkü Ocaklarımızın düzenlediği etkinliklere katıldık. Fotoğraf sergisini gezdik, lokma tatlısından yedik, Bürüngüz Camii’ndeki Mevlid ve Kur’an tilavetine iştirak ettik. İl Başkanımız Halit Yağmur ve yardımcısı Kadir Reis’le kucaklaştık, hasbihal ettik. Sözün özü; aydınlık ve bereketli bir gündü. Yaşatan Rabbimize şükürler olsun.”

Kayseri’deki anma programları, hem duygusal hem de birliktelik dolu atmosferiyle milliyetçi camiada derin izler bıraktı.