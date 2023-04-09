Başhekim Koyuncu: 'Taner Yıldız'ın durumu iyi'

Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın sağlık durumu hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, "Genel durumu iyi olup nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı bulunmamaktadır" dedi.

Taner Yıldız’ın sağlık durumu hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu’nun açıklamaları şu şekilde:

"Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız 8 Nisan 2023 tarihi saat 22.00 sularında hastanemize ayaktan başvuruda bulunmuştur. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde geçici iskemik atak tanısı ile takip ve tedavi amaçlı hastanemize yatışı yapılmıştır. Genel durumu iyi olup nörolojik açıdan herhangi bir fonksiyon kaybı bulunmamaktadır. Tedbiren bir süre hastanemizde takip edilecektir."