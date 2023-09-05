Başhekim Uz. Dr. Kozan: 'Düzenli aralıklarla sağlık kontrollünüzü yaptırın'

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, vatandaşlara düzenli aralıklarla sağlık kuruluşlarında hipertansiyon, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser açısından kontrollerinin yapılması uyarısında bulundu.

Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftasında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür hale getirmektir. Halk sağlığı hastalıkları önlemeyi, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi gaye edinmiştir. Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel gayesidir” dedi.

Kozan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Vatandaşlarımız düzenli aralıklarla sağlık kuruluşlarında hipertansiyon, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser açısından değerlendirilmeli, taramalarını ve izlemlerini yaptırmalıdır. Tercih ettiğimiz yaşam tarzı sağlığımızı şekillendirmektedir. Birçok hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenmek, hareket etmek, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli uyumak, stresten kaçınmak gereklidir”