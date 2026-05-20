Başıboş kedi ve köpekler bu merkezde barınacak

Melikgazi Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü, ilçe genelindeki başıboş sokak hayvanları için tasarlanan Hayvan Bakım Evi Projesinin çalışmaları devam ediyor.

Melikgazi olarak diğer kurumlara da destek vererek sokak hayvanlarının sorun oluşturmaması için her türlü imkânı kullandıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi başıboş sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Melikgazi Belediyesi olarak şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada Bin’in üzerinde sokak hayvanımızı misafir ediyor, bakımlarını yapıyoruz. Veteriner ekibimiz sürekli olarak kısırlaştırma işlemlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da 80 bin metrekare alandaki bu bölgenin 25 bin metrekaresinde büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve sokak hayvanlarını sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. İnşaatının kabası tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak. Bu yaz buranın tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak. Hayırlı olsun. Melikgazi Belediyesi olarak yemek atıklarını burada doğal bir şekilde mama haline getiriyoruz. Dolayısıyla dışa bağımlılığı önleyip; masrafı azaltıyoruz. Aynı zamanda da sokak hayvanlarının nitelikli bir şekilde burada hayatlarına devam etmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Başıboş veya yaralı sokak hayvanı gördüğünüz zaman bizlere bildirmenizi rica ediyoruz. 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımıza sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir durumu bildirebilirsiniz. Gezici 9 mobil ekibimiz gece gündüz sokak hayvanlarını topluyor. Web sitemizden de başvuru yapabilirsiniz. Burası vatandaşın görmediği alan belki ama çok büyük bir emek var. Tüm mesai arkadaşlarımızın eline sağlık. Teşekkür ederim” dedi.