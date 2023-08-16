Başımıza 'Buda' geldi

Talas yolunda açılan bir kafenin girşine pagan inancını temsil eden Buda Heykeli konması tepki çekti

Budist inancı ve Budist tapınaklarının temel görseli olan Buda heykelinin Kayseri'nin en işlek caddelerinden biri üzerindeki kafenin önüne konması görenleri hayrete düşürüyor.