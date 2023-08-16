Başımıza 'Buda' geldi

Talas yolunda açılan bir kafenin girşine  pagan inancını temsil eden Buda Heykeli konması tepki çekti

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  • 16.08.2023 14:27
  • Güncelleme: 16.08.2023 14:27
Başımıza 'Buda' geldi

Talas yolunda açılan bir kafenin girşine  pagan inancını temsil eden Buda Heykeli konması tepki çekti

Budist inancı ve Budist tapınaklarının temel görseli olan Buda heykelinin Kayseri'nin en işlek caddelerinden biri üzerindeki kafenin önüne konması görenleri hayrete düşürüyor.

Haber Merkezi

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