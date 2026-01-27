Basın kuruluşlarına kredi kolaylığı

Gazete, dergi ve internet haber sitesi gibi süreli basın kuruluşlarının krediye ulaşımı kolaylaşıyor. BİK ile KGF arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, 2 binin üzerinde süreli yayını kuruluşunu ilgilendiriyor.

5 yıllık anlaşma ile Basın İlan Kurumu ve bankalardan talep edilecek kredilerde kefaleti, Kredi Garanti Fonu üstlenecek.

3,75 milyon liraya kadar krediye, Kredi Garanti Fonu tarafından 3 milyon liraya kadar kefalet sağlanacak.

Krediler azami 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kullanılabilecek.

“BASININ MALİ SORUMLULUĞU SAĞLIKLI YÖNETMESİ SAĞLANACAK”

İmza törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da katıldı.

Basın kuruluşlarının nakdi krediler için 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar, gayri nakdi krediler için ise 48 aya kadar bu imkandan yararlanabileceğini belirten Duran, "Bu finansal kolaylığın temel amacı basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, yerel ve ulusal medyamızın sürdürülebilirliği ve gazeteciliğin nitelikli icrasıdır. Bunun finansla yakından alakalı olduğu açıktır." diye konuştu.

Bu protokolle sağlanan kredi ve teminat imkanlarının, basın kuruluşlarının hem mevcut mali sorumluluklarını sağlıklı şekilde yönetmelerine hem de orta ve uzun vadeli plan yapmalarına imkan tanıyacağını kaydeden Burhanettin Duran, "İşbirliğinin basın kuruluşlarını kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine, insan kaynağına yatırım yapmalarına ve sektörde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Basınımızın uzun vadede ayakta durması ve kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımının somut bir adımıdır bugünkü protokol." dedi.

