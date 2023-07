Basın Müzesi'ne Görkemli Açılış

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi açıldı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi açıldı. 24 Temmuz Gazeteci ve Basın Bayramı’nda hizmete açılan müzede Matbaa makineleri, eski fotoğraf makineleri, gazeteler, dergiler, radyolar, banyo odası ve daktilo gibi veriler ve eserler mevcut.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve protokol üyeleri katıldı. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Burası tam bir vefa örneği. Doğayen bir gazeteciye, bu şehir için düşünmüş yazmış bir gazeteciye Büyükşehir'in gösterdiği bir vefa ortada. Daha görür görmez bu şehrin ne kadar vefalı öldüğünü kaybettikleriyle beraber yaşadığını, ölüleriyle beraber yaşayan şehir diyorum ben Kayseri'ye, unutmayan, unutturmayan bir şehir. Dolayısıyla büyükşehir belediye başkanımıza gösterdiği bu vefa dolayısıyla teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Ayrıca Kayseri basını güçlü bir il. Televizyon programları, yapılan açık oturumlar, televizyonlarda, radyolardaki programlar, gazetelerin, kalitelerin birçok Büyükşehirle yarışı düzeyinde. Basını güçlü bir vilayetle, basın müzesine olmasını anlamlı buluyorum. Ve belediye başkanımızın bir sözü vardı. Demişti ki müzeler şehri olacak Kayseri diye ve ben özellikle geçen hafta gördüm. İnşallah müjdesini kendisi, bütün basın mensuplarına belli bir noktaya göstereceğim dedi. Ben inanamadım. Muhteşem müzeler geliyor inşallah. Kayseri tam da güzel her şey olacak” ifadelerini kullandı.

Basının yaşadığı sorunlardan bahseden AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “Medyadan gelen bir vekili olarak, bir medya mensubu olarak ve eğitimini Gazetecilikte yapmış birisi olarak bir defa bir kadirşinaslık örneği rahmetli Veli Altınkaya'nın adını, bu basın müzesinin hayalini kuran Veli Altınkaya'nın adının bu müzeye isim olarak vermesini çok kıymetli ve çok önemli bir kadirşinaslık olduğunun altını da çizmek istiyorum. Sağ olun var olun sayın başkanım. Sorumluluğumuz büyük üzerimize yüklenen yük büyük hem doğru bilgiyi iletmek hem sorumluluk sahibi olmak hem de toplumu doğru yönlendirmek medyanın en büyük hedeflerinden birisi olmalı. Söz ola kese savaşı diyoruz biz tüm medyanın savaşı kesen sözleri sahip olması gerektiğine inanan insanlarız, umarım böyle olur” şeklinde konuştu.

‘BU MÜZEYLE KAYSERİ BASINDA KUŞAKLAR ARASI BİR KÖPRÜ KURMAYA AMAÇLADIK’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Gazeteciler Cemiyetimizle uyum içerisinde yaptığımız çalışmalardan bir örneği sergiliyoruz. Ama fikir yine Veli kardeşimize ait. O açıdan da ben bunu çok önemsiyorum. O bir semboldür. Eksikleri olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Onları da yine önümüzdeki dönemlerde tamamlama yönünde, adeta her geçen gün daha da zenginleşecek şekilde bu çalışmayı yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Osmanlı'dan Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizi de inşallah daha nice yüzlerce yıla taşıyacak şekilde cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde böyle bir müzeyi sizlerle paylaşıyoruz. Yükünüzün ağır olduğunu, sorumluluğunuzun ağır olduğunu biliyoruz. Sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde de bu çalışmaları sürdüreceğinize de inanıyorum. Her kurum ve kuruluşta yanlışlar olabilir. Oradan da kaynaklı hiçbir zaman kurum ve kuruluşları hepçi mantığı içerisinde değerlendirmek gibi bir lükse kimse sahibi olamaz. Dostane uyarılarla varsa yanlış olan, onu nezaket kuralları içerisinde her birimiz bu konuda gerekli hatırlatmada bulunabiliriz. Bu bizim için de bir içinde geçerli olan bir boyut. Bu anlamlı ve özel müzeyle Kayseri basında kuşaklar arası bir köprü kurmaya amaçladık. Bu anlamda Kayseri'nin basın ve yayın alanına emeği bulunan şahsiyetler ile yine aynı alanda kullanılmış ekipman, malzeme belgeyle, yayınların tarihi süreç içerisinde geçirmiş olduğu evreler alındı. Matbaa makineleri, eski fotoğraf makineleri, gazeteler, dergiler, radyolar, banyo odası ve daktilo gibi veriler ve eserler burada mevcut. Böylelikle Kayseri basın yayın tarihini yerel ve genelde gelişiminin daha iyi anlaşılması ve müzenin kuşaklar arası bir köprü olarak bilinmesi hedeflendi. Müzeler şehri Kayseri'mizde altı bin yıllık tarihi geçmişi olan şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan, birbirinden önemli müzelerimizde daha eklemiş oluyoruz. Basınımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sürpriz bir şekilde daha değişik müzelerle Kayseri'mizi buluşturacağımızı o müzeler şehri Kayseri kimliğine yakışır konuma getirme yönünde gerek ilçelerimize gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza sizlere şimdiden hatırlatıyorum” diye konuştu.

Türk basın tarihinden bahsederek, mesleğin önemini anlatan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da müzede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise müzenin Kayseri basınının geleceğine ışık tutacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardında müze hizmete açıldı.