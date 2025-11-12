  • Haberler
Başın sağolsun Türkiye: 20 Şehidimizin Adı Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Kayseri 12'nci Ana Üssü'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimliklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Kayseri 12’nci Ana Üssü’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağında 20 şehit olan 20 askerin kimliklerini açıkladı. 

Düşen uçakta: 

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, 

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, 

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, 

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, 

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, 

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, 

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, 

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve 

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu.

Haber Merkezi

