Başını pres makinesine sıkıştıran işçi yaşamını yitirdi
Kayseri'de fabrika işçisi Y.G., başını pres makinesine sıkıştırması sonucu yaşamını yitirdi.
- 06.01.2023 09:59
- Güncelleme: 06.01.2023 09:59
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Olay, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Parke taşı üretimi yapan bir firmada çalışan Y.G., başını pres makinesine sıkıştırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Y.G.’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, iş yerinde ise olayın ihmal üzerine yaşanma ihtimali araştırılıyor.
1ha
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