Başını pres makinesine sıkıştıran işçi yaşamını yitirdi

 Kayseri'de fabrika işçisi Y.G., başını pres makinesine sıkıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

PAYLAŞ
  • 06.01.2023 09:59
  • Güncelleme: 06.01.2023 09:59
  • 44
Başını pres makinesine sıkıştıran işçi yaşamını yitirdi

Olay, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Parke taşı üretimi yapan bir firmada çalışan Y.G., başını pres makinesine sıkıştırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Y.G.’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, iş yerinde ise olayın ihmal üzerine yaşanma ihtimali araştırılıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Baki Ersoy, Kocasinan Mahallesinde yaşanan su sorununu DSİ'ye iletti

Baki Ersoy, Kocasinan Mahallesinde yaşanan su sorununu DSİ’ye iletti

Başkan Özkaya, 'Sedat Kılınç'ın kafası karışmış'

Başkan Özkaya, “Sedat Kılınç’ın kafası karışmış”

Yurdaer Şahin, İYİ Parti İl Başkanlığı adaylığından geri çekildi

Yurdaer Şahin, İYİ Parti İl Başkanlığı adaylığından geri çekildi

Bakan Yanık ve Bakan Varank, Kayseri'ye geliyor

Bakan Yanık ve Bakan Varank, Kayseri’ye geliyor

Jandarma 6 hırsızlık olayını aydınlattı

Jandarma 6 hırsızlık olayını aydınlattı

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

6
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'ye vefanın en güzel örneği: Büyükşehir-Hayırsever İşbirliği

Kayseri'ye vefanın en güzel örneği: Büyükşehir-Hayırsever İşbirliği

Erciyes 200 bini aşkın turisti ağırladı

Erciyes 200 bini aşkın turisti ağırladı

DAHA FAZLA
Başını pres makinesine sıkıştıran işçi yaşamını yitirdi

Başını pres makinesine sıkıştıran işçi yaşamını yitirdi

Bağ evi fareleri yakalandı

Bağ evi fareleri yakalandı

Profesörden korkutan kuraklık açıklaması:

Profesörden korkutan kuraklık açıklaması:

Talasgücü Belediyespor şampiyonluk istiyor

Talasgücü Belediyespor şampiyonluk istiyor

Hacılar Erciyesspor Antalya'da kampa girdi

Hacılar Erciyesspor Antalya'da kampa girdi