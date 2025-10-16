'Başka Cemil Çiçek'e' torpil mesajı atan NNYÜ Öğretim Üyesi Hakkında İdari İşlem başlatıldı

Konuyla ilgili Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden o akademisyen ile ilgili açıklama geldi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, mesaj sahibi akademisyenle ilgili idari işlem başlatıldığı belirtilerek şöyle deniyor: “15 Ekim 2025 tarihinde X (eski ismi twitter) platformunda https://x.com/avcemilcicek69 linkteki hesapta, Üniversitemiz öğretim üyelerinden birisinin ilgili hesap sahibine eski Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’ten HSK üyeliği için torpil istediğine dair gönderdiği iddia edilen whatsapp mesajları paylaşılmıştır. Söz konusu mesajları gönderdiği iddia edilen kişi hakkında idari işlem başlatılmıştır.”



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan eski Bakan Cemil Çiçek, Eylül ayında Kayseri'ye gelerek, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) yeni dönemin ilk dersini vermişti. Programa Kayseri protokolü de ilgi göstermişti. Bu ziyaretin ardından salonda bulunanlardan birine ait olduğu öne sürülen ve dikkat çeken bir mesaj ortaya çıktı. Bu mesaj tartışmaları da beraberinde getirdi.

Avukat Çiçek'e torpil için atılan mesajlar

AK Parti kurucularından eski bakan Cemil Çiçek sanılan, Ankara Barosu Avukatlarından olan Cemil Çiçek de dikkat çeken bu mesajları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. ‘Rezaleti görün’ diyen Avukat Cemil Çiçek, “Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi’nden bir akademisyen, beni eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek zannederek telefonuma HSK üyeliği için kendisine torpil isteyen mesajlar attı! Beni eski Bakan zannedip telefonuma torpil mesajları atan 3 IQ’lu şahıslar, bu ülkenin üniversitelerinde öğrencilerimize ders anlatıyor! Ey Türk Milleti, bu rezaleti, bu kokuşmuşluğu, bu utanmazlığı gör!” ifadelerini kullanmıştı.