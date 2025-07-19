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Başka illerden Kayseri'ye silah getiren 1 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda başka illerden Kayseri'ye silah getireceği tespit edilen E.Y.(43), yakalandı.

Başka illerden Kayseri'ye silah getiren 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden silah getirileceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; E.Y.(43), Kayseri’ye giriş yaparken yakalanarak, hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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