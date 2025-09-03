  • Haberler
  • Gündem
  • Başka memleketlerin yöresel lezzetleri Bünyan'da tanıtılacak

Başka memleketlerin yöresel lezzetleri Bünyan'da tanıtılacak

Son yıllarda gastronomi kenti olmaya çalışan Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Gaziantep – Hatay Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği 16-22 Eylül tarihleri arasında 6 gün boyunca Bünyan Kapalı Pazar Yerinde düzenlenecek.

Başka memleketlerin yöresel lezzetleri Bünyan'da tanıtılacak

Gaziantep – Hatay Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 16-22 Eylül tarihleri arasında 6 gün boyunca Bünyan Kapalı Pazar Yerinde düzenlenecek. Şenlik kapsamında; 81 ilden gelen yöresel lezzetler, ücretsiz çiğ köfte ikramı, çocuklara özel oyun alanları, sıra gecesi ve müzik ziyafeti olacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivali için Kayseri'ye geliyor
Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivali için Kayseri’ye geliyor
Mevlit Kandili: Hazreti Muhammed (a.s.)'ın Doğum Günü
Mevlit Kandili: Hazreti Muhammed (a.s.)'ın Doğum Günü
TDV Diyanet Bursları için başvurular başladı
TDV Diyanet Bursları için başvurular başladı
Ziyagökalp Mahallesi'ne Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Ziyagökalp Mahallesi'ne Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Yatırım ve Hizmetler
Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Yatırım ve Hizmetler
Hacılar Kayseri Caddesi yenileniyor
Hacılar Kayseri Caddesi yenileniyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!