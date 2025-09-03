Başka memleketlerin yöresel lezzetleri Bünyan'da tanıtılacak
Gaziantep – Hatay Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 16-22 Eylül tarihleri arasında 6 gün boyunca Bünyan Kapalı Pazar Yerinde düzenlenecek. Şenlik kapsamında; 81 ilden gelen yöresel lezzetler, ücretsiz çiğ köfte ikramı, çocuklara özel oyun alanları, sıra gecesi ve müzik ziyafeti olacak.