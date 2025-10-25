  • Haberler
Başkan Abacı güven tazeledi

Eğitim Gücü-Sen Kayseri Şube Başkanı Ömer Abacı, 1. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Kayseri Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Oğuz Özat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kurula; genel merkezin yönetim kurulu üyeleri, sendikanın ilçe başkanları, delegeleri ve üyeleri katılım sağladı.

Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut şube başkanı Ömer Abacı, 51 oyla yeniden başkan seçildi ve "Yeni dönemimizin Kayserimize, eğitim camiamıza ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

