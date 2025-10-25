Başkan Adnan Uslular: 'Bu başarı, yıllardır süren ortak emeğimizin bir yansımasıdır'

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KAYSERİ SMMMO) tarihinde bir ilk yaşandı. Odanın önceki dönem başkanı Ali Yedikaya, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) bağlı TESMER Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

KAYSERİ SMMMO Başkanı Adnan Uslular, bu önemli gelişmeyi değerlendirirken hem Ali Yedikaya’yı tebrik etti hem de bu başarının sadece bir kişisel atama değil, yıllardır süren ortak bir emeğin sonucu olduğunun altını çizdi.



Başkan Adnan Uslular, gazetemize yaptığı açıklamada, “TESMER, Türkiye genelindeki meslek mensuplarının eğitim, staj, gelişim ve standartlarını belirleyen en önemli kurumlardan biri olarak biliniyor. Sayın Ali Yedikaya’nın TESMER Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi, odamız açısından tarihi bir gelişmedir. Çünkü odamız tarihinde ilk kez bir başkanımız, TESMER’in yönetiminde yer alma hakkını kazanmıştır. Bu, hem odamızın kurumsal olgunluğunu hem de Kayseri meslek camiasının ülke genelinde artan etkinliğini göstermektedir. Ancak biz bu başarıyı bireysel bir kazanım olarak değil, odamızın yıllardır sürdürdüğü çalışma disiplini, dayanışma kültürü ve ortak çabanın bir yansıması olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, odamızın etki alanı sadece Kayseri’yle sınırlı değildir. Biz mesleğin gelişimi, meslek mensuplarının haklarının güçlenmesi ve etik değerlere bağlı bir meslek anlayışının kurumsallaşması için sürekli çalışıyoruz. TESMER’de bir temsilimizin olması, bu çabaların taçlanmış halidir” diye konuştu.



Başkan Uslular, sürdürülen hizmet hakkında bilgiler vererek, “Kayseri SMMMO, sadece bir meslek örgütü değil, aynı zamanda bilgi üreten, eğitim veren, topluma katkı sağlayan bir kurumdur. Eğitimlerimizden sosyal sorumluluk projelerimize, staj programlarımızdan dijital dönüşüm çalışmalarımıza kadar her alanda aktif bir yapıya sahibiz. Bizim için en değerli olan, meslektaşlarımızın gelişimine katkı sunmak, onlara yol göstermek ve mesleği geleceğe taşımaktır. Bu nedenle Ali Yedikaya’nın TESMER’de yer alması, bu misyonun daha geniş bir platformda devam edeceğinin göstergesidir” şeklinde konuştu.

Uslular ayrıca, Yedikaya’nın görev süresince edindiği tecrübenin ve kurumsal birikimin artık ulusal düzeyde paylaşılacağını belirterek, “Biz inanıyoruz ki Sayın Yedikaya, hem odamızı hem de Kayseri meslek camiasını en iyi şekilde temsil edecektir. Ali Yedikaya’nın TESMER yönetiminde yer alması, yalnızca bir temsil değil; aynı zamanda Kayseri meslek camiasının ülke genelinde artan etkinliğinin de simgesi oldu. Kayseri SMMMO, geçmişten bugüne sürdürdüğü çalışma disiplini, eğitim faaliyetleri, dijital dönüşüm ve meslek etiğine bağlı yönetim anlayışıyla Türkiye’de örnek gösterilen odalar arasında yer alıyor. Bu gelişmeyle birlikte Kayseri, artık sadece üretim ve ticaretin değil, mesleki dayanışma ve yönetim anlayışının da merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir adım attı” ifadelerini kullandı.