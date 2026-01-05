Başkan Ahmet Taş Hakk'a Yürüdü
Kayseri Gönüllü Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etti.
Kayserinin sevilen siması Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş'ın cenazesi bugün kaldırılacak.
Aynı zamanda gazetemizde uzun yıllar köşe yazarlığı yapmış olan Ahmet Taş'a Allah'tan rahmet yakınlarına sabrı cemiller dileriz.
‘Allah’tan geldik ve yine O'na Dönücüleriz'…
Merhum Ahmet Taş'ın Cenazesi bugün (5 Ocak 2026) ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Cami'de kılındıktan sonra toprağa verilecektir.
