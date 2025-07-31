Başkan Ahmet Taş: Kayseri'ye Üç Yeni Öğretmenevi Gerekiyor

Kayseri’nin nüfusunun 2 milyona yaklaşmasına rağmen, şu anda şehirde bir öğretmenevi bulunmadığını ifade eden Taş, "10 bin nüfuslu ilçelerde bile yataklı öğretmenevleri varken, Kayseri’nin bu durumunun düşündürücü olduğunu belirtmek istiyorum. Eğitim camiasının yanı sıra, Kayseri’ye ziyarete gelen yerli ve yabancı birçok insan da bu durumdan etkilenmektedir" diye ekledi.

Taş, Kayseri gönüllü kültür kuruluşları olarak yetkililere çağrıda bulunarak, "Başta Kayseri Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, hiç zaman kaybetmeden Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde birer olmak üzere üç yeni öğretmenevinin en kısa zamanda yaptırılması için harekete geçmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Taş, eğitim camiasının ve kamu çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için acil adımlar atılmasını talep etti.