Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti

İlk ziyaret, Develi Müftülüğünden Kocasinan Müftülüğüne atanan Kocasinan Müftüsü Emin Patan’a gerçekleştirildi. Ahmet Taş başkanlığındaki gönüllü kuruluşlar yönetimi, Müftü Patan’a görevinde başarılar diledi ve gönüllü kuruluşların çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Müftü Patan da misafirlerine müftülüğün çalışmaları hakkında bilgi sundu.

Müftü Emin Patan, misafirlerini saygı ve güler yüzle karşılayarak, gerektiğinde işbirliği yapabilmek için irtibat halinde olmayı bildirdi. Ziyaretin ardından misafirlerine ikramlarda bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gönüllü kuruluşlar heyeti, ikinci ziyaretini Talas ilçe müftülüğüne atanan Şevket Karaca’ya yaptı. Müftü Şevket Karaca, gönüllü kuruluşlar ekibini güler yüzle karşıladı ve ikramlarda bulundu. Bu ziyarette, gönüllü kuruluşlar heyeti ile Müftü Karaca arasında samimi bir muhabbet yaşandı.

Gönüllü kuruluşlar başkanı Ahmet Taş, gönüllü kuruluşların tarihi, çalışma ilkeleri ve kurumları hakkında bilgiler vererek, Müftü Karaca’ya çalışma bültenlerini takdim etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Talas İlçe Müftüsü Karaca da gönüllü kuruluşları ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müftülük çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Karaca, gönüllü kuruluşlarla tanışmaktan ve işbirliği içinde olmaktan memnun kalacağını ifade etti.

Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Talas Müftülüklerine yeni atanan müftüleri tanımak ve onlara başarı dilemek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gerekli hallerde müftülerin yanında olmaktan sivil toplum olarak memnuniyet duyacaklarını vurguladı.