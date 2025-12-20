Başkan Ahmet Taş'tan B.Şehir eski Başkanı Çelik'e anlamlı ziyaret
Gönüllü kültür kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu'ndan eski kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e anlamlı vefa ziyareti.
Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, yedi yıl önceki dönem Kocasinan ve Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Çelik’e vefa ve hatır sorma ziyareti gerçekleştirildi.
Kesinlikle siyasetin konuşulmadığı, memleketimizin, insanımızın ve gençlerimiz ile aile yapımızın gündeme gelip bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaret Mustafa Çelik başkanın bürosunda gerçekleştirildi.
Çelik başkan Ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildirerek, gönüllü kültür kuruluşlarına teşekkür etti, çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.
Gönüllü kuruluşlar başkanı Taş’ ta, Mustafa Çelik başkanı ziyaretten gördükleri ilgiden oldukça memnun kaldıklarını, bu tür şehrimize hizmet eden şahsiyetlere karşı ahde vefa ziyaretlerine devam edeceklerini bildirdi.