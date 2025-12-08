Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama

Belediye başkanlarının ve yetkililerinin, halkın verdiği oyla seçildiğini ve bu görevi bir emanet olarak üstlendiğini hatırlatan Taş, "Halkın güvenine layık olmak zorundayız. Ancak, büyük şehirler başta olmak üzere birçok belediye başkanı ve yetkilisi hakkında rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturmalar açılması, kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Taş, tüm siyasi partilere ve belediyelere yönelik bir çağrıda bulunarak, "Ucu nereye dayanırsa dayansın, iktidar ya da muhalefet ayrımı gözetmeksizin, tüm belediyelerin icraat ve harcamalarının tarafsız ve güvenilir müfettişlerce detaylı olarak denetlenmesi gerekmektedir. Varsa suçu olanların adalet önünde hesap vermesi için ilgili devlet kurumlarını derhal harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Bu açıklamalar, yerel yönetimlerin şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirirken, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'nın bu konudaki duyarlılığı dikkat çekti.