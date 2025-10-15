Başkan Ahmet Taş'tan İl Göç İdaresine Anlamlı Ziyaret

Ziyarette MAZLUMDER heyeti, Şube Başkanı Av. Abdullah Kaya'nın liderliğinde, yönetim kurulu üyeleri Harun Gürpınar, Engin Kutluay, Av. Sena Özdemir, Mehmet Şerif Alp, Nadir Mermer, Av. Şükran Özenç ve Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ile birlikte yer aldı.

Ziyaret sırasında, Kayseri ve Türkiye genelinde yaşayan yabancı uyruklu çocukların eğitim durumu, Suriyelilerin iptal edilen ikamet izinleri, Afgan çobanların ikamet izinleri ve Özbek ve Uygur kökenli yabancıların deport edilmesi gibi önemli sorunlar masaya yatırıldı.

Ahmet Taş’tan Vurgu: Eğitim ve Destek Önemli!

Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, ziyarette yaptığı konuşmada, yabancı uyruklu bireylerin eğitimine ve toplumla entegrasyonuna verdikleri önemi vurguladı. Taş, “Yabancı uyruklu çocukların eğitim haklarının korunması, onların geleceği için kritik öneme sahip. Bu konuda tüm paydaşlarla iş birliği yapmalıyız” dedi.

Ziyaretin sonunda, İl Göç İdaresi Müdürü Enver Tutel, MAZLUMDER heyetinin sorularını yanıtladı ve ziyaret için teşekkürlerini iletti. Av. Abdullah Kaya ve Ahmet Taş, Enver Tutel’e ev sahipliği ve gösterdiği ilgi için minnettarlıklarını ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.