Başkan Ahmet Taş'tan Niğde Valiliğine Ziyaret

Ziyaret sırasında Ahmet Taş, Kayseri’deki sivil toplum faaliyetlerini ve gönüllü çalışmaların toplumsal etkisini aktardı. Vali Cahit Çelik ise Osmanlı’nın ilk demiryolu girişimi olan “Samandağ-Basra Demiryolu Projesi” üzerine kaleme aldığı kitabı tanıttı. Projenin gerçekleşmemiş olmasına rağmen sonraki demiryolu hamlelerine ilham verdiğini vurgulayan Çelik, bu tarihi girişimin bilinmeyen yönlerini paylaştı.

Vedat Önal, Vali Çelik’e “21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi” adlı eserini takdim etti. Ayrıca Osmanlı’nın Hicaz Demiryolu üzerindeki izlerini konu alan yeni kitabı “Hicaz’da Osmanlı İzleri”nin hazırlık sürecinden söz etti. Bu çalışma, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye sınırlarında kalan istasyon binalarını da kapsayacak şekilde Osmanlı mirasını gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

Valilik ziyaretinin ardından heyet, Niğde Belediyesi’ne geçerek Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı ve Memursen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan ile bir araya geldi. Görüşmede belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alındı, yerel yönetimlerin kültürel katkıları değerlendirildi.

Bu anlamlı ziyaret, şehirler arası kültürel etkileşimin ve tarih bilincinin güçlenmesine katkı sundu.