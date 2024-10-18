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  • Başkan Ahmet Taş, toplu taşıma ve su zamlarını eleştirdi

Başkan Ahmet Taş, toplu taşıma ve su zamlarını eleştirdi

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkanı Ahmet Taş, yaptığı basın açıklamasında, belediyelerin toplu taşıma ücretlerine ve suya yapacakları zamlarda vatandaşları sıkıntıya sokmamaları gerektiğini dile getirdi.

Başkan Ahmet Taş, toplu taşıma ve su zamlarını eleştirdi

Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş yaptığı basın açıklamasında, hayat pahalılığı karşısında dar gelirlilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Evi  kira olan, çocukları okula giden geliri  25.000 TL’nin altında olan insanlarımız son yıllarda daha çok fukaralaştı ve geçim sıkıntısı çekmeye başladı.

Ev kiralarındaki aşırı artışlar, toplu taşıma ücretlerine elektrik ve su tüketiminde zam ve artışlar, yeme, içme giyim harcamalarındaki artışlar 25.000 TL’nin altında geliri olan insanlarımızın daha fukaralaşması ve zorluklar içinde hayat mücadelesi vermelerine sebep oldu.

Bizler gönüllü kuruluşlar olarak! zorluk içinde hayatta kalmaya çalışan vatandaşlarımıza, cansuyu olmak için çalışan, insani yardım kurumlarımızı, hayırseverlerimizi tebrik ederken, Milletimizden bu kurumlara daha fazla yardımcı olmalarını, belediyelerimizden de toplu taşıma ve özellikle su tüketim ücretlerine yaptıkları zamları, vatandaşlarımızı zora sokmayacak ölçüde tutmalarını talep ediyor bekliyoruz.
İlave olarak 65 yaş üzeri serbest kart sahibi insanımızın ulaşım bedelinin 4 te biri oranında ücret ödemesi ve sabah saat 07:00 – 09:00  Akşam 17:00 -19:00 arası seyahatlarına  sınırlama getirilmesi için belediye yetkililerimizi göreve davet ediyoruz."
 

   

Haber Merkezi

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