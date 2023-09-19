Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen 5. Tarla Günleri’nde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Geçtiğimiz Kasım ayında fiyat açıkladıktan sonra çiftçilerimiz ilk defa sayı olarak da ekim alanı olarak da dekor kırdı. Şimdiye kadar Kayseri Şeker’in 15 bin 700 çiftçi sözleşmeli olarak ekip yaptı. Bu yıllara göre rekor bir sayı ve 620 bin dekarda pancar üretimi gerçekleşmiş oldu" dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen etkinlikte, yeni teknolojiler çiftçiler ile buluştu. Kurulan stantları gezen çiftçiler, ürünler ve teknikler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Programın açılışında konuşan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; modern tarım teknolojilerini çiftçilere tanıtmanın önemine vurgu yaparak; "Şeker pancarı tarımında Avrupa ve dünyada ülke olarak çok kıymetli bir yere sahibiz ülke olarak. Bulunduğumuz coğrafya küresel ısınmadan en çok etkilenen yerlerden biridir. Gün geçtikçe kaynaklarımız azalmakta, zaten organik madde bakımından fakir olan topraklarımız daha çok çoraklaşmaktadır. İklim değişikliğinden dolayı pancar hastalıkları ve zararları ile mücadele gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bugün burada bulunmamızın nedeni bir yandan şeker pancarı tarımında sürdürebilirliği sağlamak, diğer yandan da çiftçilerimizin yeni tarım tekniklerine adaptasyonlarını sağlayarak Avrupalı pancar çiftçilerinin verim seviyelerine ulaştırmaktır. Bu çerçevede pancar tarımında kullanılan veya tescil aşamasında olan tohumlar, katı ve sıvı gübreler, zirai ilaçlar ve sulama sistemleri gibi modern tarım teknolojilerini çiftçilerimize tanıtmak ve bu teknolojilerin sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağlayabileceğini keşfetmektir. Hepimiz bu tarladaki yeşil yaprakların ve yumruların arkasında yatan potansiyeli anlayan kişileriz. Bu etkinlik; sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesine ve gelecek nesillere daha verimli bir toprak bırakılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede deneme alanımızda 88 adet parselde yerli ve küresel toplam 17 firma ile deneme çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

"Çiftçilerimizin mağdur olmayacağı bir fiyat açıklayacağız"

Pancar fiyatının henüz açıklanmadığını kaydeden Başkan Akay; "Şuana kadar şeker pancarı fiyatı ile ilgili bir açıklama olmadı. Aslında Ağustos ayının son haftasında yapılıyordu ama bu sene biraz gecikti. Şunu ifade etmem gerekiyor; bugün itibariyle bir toplantı yapılıyor bu konuyla ilgili olarak. Bildiğiniz gibi biz ton başına avans fiyatını 1.800 TL olarak yapmıştık. Ama bunun üzerine bir fiyat açıklaması olmadı. Bugünkü toplantı sonunda ümit ediyorum ki şeker pancarı ile ilgili bir fiyat değerlendirmesi olacak. Tabi iş sadece burada kalmayacak. Şeker pancarı fiyatının belirlenmesinin yanında bizim diğerlerinden farklı olarak prim uygulamamız olacak. Fiyat belirlendikten sonra prim çalışması yapacağız ve çiftçilerimizin mağdur olmayacağı bir fiyat açıklamasını gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"2023 Kayseri Şeker’in zirve yılı"

Kayseri Şeker Fabrikası’nın 2023 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Akay; "Geçtiğimiz Kasım ayında fiyat açıkladıktan sonra çiftçilerimiz ilk defa sayı olarak da ekim alanı olarak da dekor kırdı. Şimdiye kadar Kayseri Şeker’in 15 bin 700 çiftçi sözleşmeli olarak ekip yaptı. Bu yıllara göre rekor bir sayı ve 620 bin dekarda pancar üretimi gerçekleşmiş oldu. Biz bunu bahar ayında çiftçimizin duasının bir bereketi olarak, Allah’ın verdiği ferasetin bir sonucu olarak bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. O tarihte böyle bir kararı verip de uygulamak kolay bir şey değildi, sıkıntı yaşanabilirdi. Bunun sonucu olarak Kayseri Şeker bu sene tarihinde ilk defa şeker kotasında ikinci sıraya gelmiş oldu 475 bin ton kotaya ulaştık A kotası olarak. Bu da Kayseri Şeker olarak 2023’ün zirve noktasından biri oldu. Bir zirve noktası da borsaya açılması oldu Kayseri Şeker’in. Bir çiftçi kuruluşu olarak bunu başarmak herkesin harcı değildi. Bunu yönetimiyle, çiftçisiyle biz başardık. Yine zirvelerden bir tanesi en karlı bilançoyu açıkladık. Çiftçilerimiz, Türkiye’de en fazla kazanan çiftçilerimiz. Çalışanlarımızın başlarını yere eğdirmiyoruz. Bunun yanında en yüksek geliri elde ediyoruz, böylece devletimizin de hakkını vergi olarak veriyoruz. Bu sene yaklaşık 300 milyon TL vergi ödedik. Sadece pancarda değil çiftçimizin bütün tarımsal faaliyetlerinde onların yanlarında olduğumuzu göstermek, emeklerini zayi ettirmemek için bu kararları alıyor ve başarıyla uyguluyoruz" diye konuştu.

Büyükkılıç: "Borç batağında olan bir fabrikadan Kayseri’nin gururu olan bir fabrikaya"

Etkinliğe katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise açıklamasında; "Kayseri Şeker ile ilgili anlatılan bilgiler hepimizin göğsünü kabarttı. Ekibi ve tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Kayserimize bu yakışırdı. Gerçekten yönetim anlayışı çok önemli. Elbette hizmetin olduğu yerde söylenen sözler de olur. Onlara aldırmayacağız, işimize bakacağız, inşallah daha fazla üreteceğiz. Borsaya açılmış bir şeker fabrikasından, Kayserimizin gururu bir şeker fabrikasından söz ediyoruz. Allah’a şükürler olsun bunlar göz ardı edilecek boyutlar değil. Daha önce krediden krediye koşan, borç batağında olan bir şeker fabrikası yerine önü açılmış, gerçekten gururumuz olan bir şeker fabrikasından bahsediyoruz. Bunlar çok önemli. Eksiği olmaz mı? Olur. Hatası olmaz mı? Kuldur, olabilir. Elbette bunları nezaket kuralları içerisinde hatırlatılır, gereği yapılır" şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de çiftçilerin büyük bir mücadele içerisinde olduğunu kaydederek; "Çiftçiler; toprağı işlerken, şeker pancarını alırken sadece kendi rızkınızı kazanmak değil, milli seferberlik gibi millete katma değer üretmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyorsunuz. Hep beraber bir mücadele veriyoruz. Dünyada var olma, güçlenme mücadelesi. Bu mücadelenin en büyük aktörlerinden birisi çiftçilerimiz. Çiftçilerimiz öyle büyük bir mücadele veriyor ki; ürünlerini alırken, daha fazla üretirken kendi rızkları için değil memleket için. Bu manada Kayseri Şeker’in verdiği mücadeleyi de çok anlamlı buluyorum. Kayseri Şeker’i sadece şeker pancarı toplayan, fabrikada istihdam sağlayan bir kurum olarak görmüyoruz. Biz Kayseri Şeker’i her sıkıntı anında, her memleketle ilgili ciddi meselede istişare edebileceğimiz bir paydaş olarak görüyoruz" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise; çiftçilere çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri kurulan stantları gezdi.