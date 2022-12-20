Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'

Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 2022-2023 kampanya dönemi sona erdi. 79 gün süren 16. kampanyada 1 milyon 68 bin ton pancar işlenerek karşılığında 157 bin 150 ton şeker elde edildi. Kampanya kapanışında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinin başarılı bir kampanya dönemini geride bıraktığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 20.12.2022 10:27
  • Güncelleme: 20.12.2022 10:41
  • 46
Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 2022-2023 kampanya dönemi sona erdi. 79 gün süren 16. kampanyada 1 milyon 68 bin ton pancar işlenerek karşılığında 157 bin 150 ton şeker elde edildi. Kampanya kapanışında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinin başarılı bir kampanya dönemini geride bıraktığını söyledi.

Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre Tesisinde 16. Kampanyanın sona ermesi dolayısı ile kampanya kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda kampanya süreci değerlendirilirken, işletme bölümünde görev yapan mühendis ve ustabaşıları, tesis ekipmanları noktasında ortaya koydukları yerlileştirme ve bu yolla elde edilen 15 milyon liranın üzerindeki tasarrufa ilişkin sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yaptı. Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinin son derece başarılı bir kampanya sürecini geride bırakmanın yanı sıra yerlileştirme noktasında da örnek bir çalışma sergilediğine dikkati çeken Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız, Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar ve Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik’in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Akay, şu görüşlere yer verdi;

"Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 16. Kampanyayı çok şükür kazasız belasız güzel bir şekilde bitirdik, hepinizin ellerine gönüllerine sağlık. Allah razı olsun gözümüz arkada değil. Sizlerin sayesinde bu fabrikanın emin ellerde olduğunu bir kere daha gördük anladık. Onun için de gönül huzuru içerisindeyim. Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde şeker üretim kampanyamız 30 Eylül‘de başladı.79 gün süren 16. Kampanya dönemimizi geride bıraktık. Kampanya dönemimizde milyon 68 bin ton pancar işlenerek, 157 bin 150 ton şeker elde edildi. Melas ve küspeyle beraber, önemli bir değer elde ettik. Kayseri ve Turhal fabrikalarımızın da kampanyaları kısa bir süre sonra tamamlanacak ve kotamızı dolduracağız. Kampanyada görev alan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kazasız belasız bereketli nice kampanyalar diliyorum."

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayseri'de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

Kayseri’de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

DAHA FAZLA
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

2023 resmi ve dini günler Tatiller hangi günlere denk geliyor?

2023 resmi ve dini günler; Tatiller hangi günlere denk geliyor?

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'