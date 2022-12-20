Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'

Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 2022-2023 kampanya dönemi sona erdi. 79 gün süren 16. kampanyada 1 milyon 68 bin ton pancar işlenerek karşılığında 157 bin 150 ton şeker elde edildi. Kampanya kapanışında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinin başarılı bir kampanya dönemini geride bıraktığını söyledi.

Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre Tesisinde 16. Kampanyanın sona ermesi dolayısı ile kampanya kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda kampanya süreci değerlendirilirken, işletme bölümünde görev yapan mühendis ve ustabaşıları, tesis ekipmanları noktasında ortaya koydukları yerlileştirme ve bu yolla elde edilen 15 milyon liranın üzerindeki tasarrufa ilişkin sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yaptı. Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinin son derece başarılı bir kampanya sürecini geride bırakmanın yanı sıra yerlileştirme noktasında da örnek bir çalışma sergilediğine dikkati çeken Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız, Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar ve Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik’in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Akay, şu görüşlere yer verdi;

"Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 16. Kampanyayı çok şükür kazasız belasız güzel bir şekilde bitirdik, hepinizin ellerine gönüllerine sağlık. Allah razı olsun gözümüz arkada değil. Sizlerin sayesinde bu fabrikanın emin ellerde olduğunu bir kere daha gördük anladık. Onun için de gönül huzuru içerisindeyim. Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde şeker üretim kampanyamız 30 Eylül‘de başladı.79 gün süren 16. Kampanya dönemimizi geride bıraktık. Kampanya dönemimizde milyon 68 bin ton pancar işlenerek, 157 bin 150 ton şeker elde edildi. Melas ve küspeyle beraber, önemli bir değer elde ettik. Kayseri ve Turhal fabrikalarımızın da kampanyaları kısa bir süre sonra tamamlanacak ve kotamızı dolduracağız. Kampanyada görev alan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kazasız belasız bereketli nice kampanyalar diliyorum."