Başkan Akay, “15 bin 700 çiftçimiz, 610 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yaptı”

3 milyon 730 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi gerçekleşti, bu da aşağı yukarı 23 milyon ton gibi bir pancar üretimini beraberinde getirecek. Kayseri Şeker'in bölgesinde de bu sene yine rekor kırıyoruz. 15 bin 700 çiftçimiz, 610 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yaptı” dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar alım fiyatının Ağustos ayının ya sonunda ya da Eylülün başında tespit edileceğini açıkladı. Geçtiğimiz Kasım ayında şeker pancarı için avans fiyatını bin 800 lira belirlediklerini söyleyen Akay, “Biz geçtiğimiz Kasım ayında şeker pancarı için avans fiyat belirlemesini yapmıştık, ton olarak bin 800 lira belirledik. Bunu Türkiye'de belirleyen tek kuruluş Kayseri Şeker. Başka bir kuruluş henüz avans fiyat konusunda bir değerlendirmesini paylaşmadı. Tabii asıl pancarın alım fiyatı söküm yapılacağı zaman, ağustos ayının ya sonunda ya da eylülün başında tespit edilecek. Bizimki avans fiyattı” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ ŞEKER BÖLGESİNDE BU SENE YİNE REKOR KIRIYORUZ’

Avans fiyatını açıklamalarıyla çiftçinin pancara olan ilgisinin de arttığını söyleyen Akay, “Avans fiyatın açıklanması çiftçinin şeker pancarına ilgisini arttırdı. Gerek bizim bölgemizdeki çiftçilerimiz gerekse Türkiye genelindeki çiftçiler bu fiyatı olumlu gördükleri için şeker pancarına ciddi bir yönelme oldu. Türkiye genelinde bugüne kadar rekor düzeyde bir üretim bu sene gerçekleşmiş oldu. 3 milyon 730 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi gerçekleşti, bu da aşağı yukarı 23 milyon ton gibi bir pancar üretimini beraberinde getirecek. Kayseri Şeker'in bölgesinde de bu sene yine rekor kırıyoruz. 15 bin 700 çiftçimiz, 610 bin dekar alanda şeker pancarı ekimini yaptı. Biz 2020 yılında 570 bin dekar alanda ekmiştik o zaman 3 milyon 600 bin ton pancar üretimi gerçekleşmiş ve o işlenmişti. Şimdi bu sene 610 bin dekardaki bu üretimle 2020 yılındaki bu üretimi egale etmeyi, geçmeyi düşünüyoruz. Bunlar çiftçilerimiz bizim faaliyetlerimizden memnun olduğunun bir ifadesi. Bu kadar ilgi alaka göstermeleri ve nitekim sonuçlar itibariyle baktığımızda da şeker pancarı bu sene oldukça iyi görünüyor. Biz zaman zaman sahaya çıkıyoruz tarlalarda geziyoruz, pancarın yaprağı yüzümüze gülüyor. 15 günlük süreler içerisinde şeker oranları tespiti de yapılıyor. Şu andaki gelişim geçen 4 yıllık ortalamanın üzerinde bir şeker oranında ihtiva ediyor. Biraz tonajda düşüş var onun da o geç ekimden kaynaklandığını düşünüyoruz, o da ortadan kalkacak. Söküm esnasında gerek verimlilikte gerekse şeker oranında iyi bir sonuç elde edeceğiz. Bunu fiyatla da desteklediğimiz takdirde çiftçimizin yine geçen sene olduğu gibi çok mutlu olacağı bir sonuca ulaşmış olacağız. Çiftçimiz bunu heyecanla bekliyor. Onların görevi üretmek, bizim de görevimiz onların ürünlerine, üretimlerine kendilerine fazlasıyla sahip çıkmak. Biz de bunları onların başını eğdirmeyecek, onları başkalarına muhtaç etmeyecek şekilde yerine getireceğimizi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.